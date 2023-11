Oslo Børs startet godt med opptur torsdag formiddag, men sank deretter jevnt og trutt i løpet av dagen. En oljepris som falt under 80 dollar fatet var med på å tynge børsen.

Et fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for rundt 78,3 dollar, ned med hele 3,3 prosent, mens et fat amerikansk lettolje ble handlet for rundt 73,7 dollar fatet, ned med 6,3 prosent.

Mest omsatt på hovedindeksen torsdag var som vanlig Equinor, som falt med 3,1 prosent, fulgt av Aker BP (ned med 3,2 prosent) og DNB (ned med 1,7 prosent).

Blant de øvrige største selskapene på børsen gikk Norsk Hydro ned med 1,6 prosent, mens Telenor gikk fram med forsiktige 0,5 prosent.

Dagens børsvinner ble Ice Fish Farm og Norsk Titanium, som gikk fram med henholdsvis 14,8 og 14 prosent, mens blant dagens tapere gikk det verst for Black Sea Property som falt med 18 prosent.

Blant de europeiske aksjeindeksene gikk CAC 40 i Paris tilbake med 0,3 prosent, FTSE 100 i London gikk tilbake med 0,9 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt gikk fram med 0,5 prosent.