Forslaget ble mandag kveld banket gjennom i Stortinget av et flertall bestående av Ap, Sp og Høyre.

Alle stortingsrepresentantene var til stede i stortingssalen da vedtaket ble fattet. 111 representanter stemte for, mens 55 stemte imot, ifølge NRK.

Endringene i smittevernloven gjør at fremtidige regjeringer får mulighet til å innføre isolasjon og karantene uten godkjenning fra Stortinget.

Forslaget har blitt møtt med hard kritikk fra en rekke hold. Under koronapandemien ble det gjort en lang rekke lovendringer på svært kort tid. Regjeringen kom stadig med nye inngripende tiltak, som likevel måtte innom Stortinget hver gang

– Svekkelse av demokratiet

Voteringen skulle opprinnelig holdes tirsdag i forrige uke. Fremskrittspartiet fikk imidlertid innvilget ønsket om å utsette voteringen slik at den kunne holdes med tilnærmet full sal. Det ble likevel et vedtak som gikk mot Frps ønskelige utfall.

Frp-leder Sylvi Listhaug omtaler mandagens vedtak som en svekkelse av demokratiet.

– Dette ble dessverre en merkedag i nyere norsk politisk historie. Jeg er skuffet over at Erna Solberg og Høyre har gitt regjeringen flertall for et forslag som kan føre til svært inngripende tiltak i folks privatliv ved at det hoppes bukk over nødvendig parlamentarisk kontroll i Stortinget. Tilbake står en svekkelse av demokratiet vårt, sier Listhaug.

Venstre vil ikke legge saken død

Også Venstre ønsket at voteringen skulle utsettes i forrige uke. Venstre-leder Guri Melby er sterkt kritisk til mandagens vedtak, som regjeringspartiene og Høyre fikk flertall for.

– Nå har Stortinget overført til ikke-folkevalgte helsebyråkrater en generell fullmakt til å gjøre noen av de sterkest mulig tenkelige inngrepene i folks liv: Langvarig karantene og isolasjon, sier Melby.

Hun varsler at de ikke kommer til å legge saken død.

– Vi krever at regjeringen nå snarest mulig kommer til Stortinget med en samlet sak om oppfølging av Koronakommisjonens rapporter – inkludert hvordan vi sikrer at alle kritiske beslutninger i en ny pandemi er forankret i Grunnloven og menneskerettighetene.

– Viktig å ha verktøyene klare

Høyre, som satt i regjering da koronapandemien brøt ut, mener mandagens vedtak bidrar til å beskytte samfunnet i en krisesituasjon.

– Da er det viktig å ha verktøyene klare, og det er også slik at det er mye som skal til før slike lovhjemler kan tas i bruk, blant annet må det foreligge en klar medisinskfaglig begrunnelse, sier Høyres Erlend Svardal Bøe, som er medlem av helse- og omsorgskomiteen.

– Under koronapandemien var tiltak som reduserte kontakt mellom mennesker, viktig for å hindre smittespredning og beskytte sårbare og risikoutsatte, sier han videre.