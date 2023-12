– Det er på høy tid at vi nå får en moderne og oppdatert abortlov, som tar kvinnens autonomi og selvbestemmelse på alvor. Her er det ved første øyekast mye SV vil støtte. Dette er et langt skritt i riktig retning for å sikre kvinner som tar abort.

Hun sier utvalget har gjort en grundig jobb, som gjør at vi kan få en abortdebatt med utgangspunkt i dagens virkelighet.

– Jeg setter særlig pris på at utvalget vil sikre at kvinner kan få oppfølging i primærhelsetjenesten, og rett til oppfølging. For mange vil det oppleves tryggere og bedre å få hjelp av fastlegen.