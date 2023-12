Det nye sikringsnivået betyr at det ikke vil være lov for norskregistrerte skip å anløpe eksempelvis havner i det geografiske området som er omfattet.

– Selv om dette ikke innebærer et forbud for norske skip å seile gjennom området, så sender vi nå et tydelig signal om at situasjonen er uavklart, samt har forverret seg, og at en bør unngå ferdsel i området, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i en pressemelding tirsdag.

Den siste uken har norske og en rekke andre nasjoners skip blitt angrepet i Rødehavet. Jemens Iran-støttede houthi-opprørere har tatt på seg ansvaret og sagt at de ønsker å straffe Israel for krigføringen på Gazastripen.

Den anspente situasjonen har gjort at flere rederier velger å ta omveien rundt Afrika i stedet for å bruke Suezkanalen.

– Direktoratet gjør fortløpende vurderinger av sikringsnivå, og vil således også kunne sette ned til et lavere sikringsnivå dersom det skjer endringer som bedrer sikkerheten, sier Hareide.

USA har bedt flere land, blant dem Norge, om å delta i en internasjonal operasjon for å sørge for sikkerheten. Mandag ble det kjent at Norge sender ti stabsoffiserer som skal bistå operasjonen.

Samtidig sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at det per nå ikke settes inn norske marinefartøyer.

Sjøveien gjennom Rødehavet regnes som svært viktig for verdenshandelen siden en stor del av trafikken mellom Europa og Asia passerer her.