Frontfagsmodellutvalget, også kalt Holden 4-utvalget, har sett på utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi. Fredag overleverte professor og utvalgsleder Steinar Holden rapporten fra utvalget til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

En av hovedkonklusjonene er at modellen har gitt Norge høy verdiskaping, lav arbeidsledighet og en tilstrekkelig god kostnadsmessig konkurranseevne.

NHO og LO valgte å sende en pressemelding i fellesskap etter at rapporten var fremlagt.

Helt avgjørende

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier at frontfaget har vært avgjørende for norsk økonomi og en rettferdig lønnsutvikling for alle arbeidstakere i flere tiår.

– Utvalget peker på viktigheten av at det gode samarbeidet som norsk lønnsdannelse er tuftet på, må bevares. Det gjelder både i krisetider, som dem vi opplever nå, og i årene som kommer. Ikke minst, så vil frontfagsmodellen spille en avgjørende rolle for at vi klarer den omstillingen som det grønne skiftet forutsetter, sier LO-lederen.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO sier at utvalgets rapport tydelig viser verdien av frontfagsmodellen.

– Modellen har sikret konkurransedyktige bedrifter, god lønnsutvikling for brede grupper, høy sysselsetting og lav ledighet, samt balanse i utenriksøkonomien. I tillegg har modellen bidratt til å dempe konflikter i lønnsdannelsen. NHO slutter helhjertet opp om modellen.

Skal sikre konkurransekraft

Flertallet i utvalget er enige om at frontfagsmodellen vil undergraves hvis noen grupper i det organiserte arbeidslivet kan frikoble seg fra frontfagsrammen, eller om noen store forhandlingsområder over tid får en vesentlig høyere lønnsvekst enn andre.

Frontfagsmodellen skal sikre at lønningene i Norge ikke over tid blir mye høyere enn hos Norges konkurrenter i utlandet, slik at konkurranseevnen svekkes.

Dette gjøres ved at lønnsoppgjøret i industrien, som kalles frontfagene, over tid skal være retningsgivende for alle andre lønnsoppgjør i Norge.