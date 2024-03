Det kan i neste omgang føre til at spillsuksessen Fortnite igjen blir tilgjengelig på Apples plattform.

Apple og Epic har i flere år hatt en rettskrangel gående om hvordan brukerne eventuelt skal betale for Fortnite-innhold hos Apple.

Enkelt forklart vil utvikleren Epic ha hele, eller i alle fall en større del av inntektene. Apple har holdt fast ved at de, som eier av App store, har rett til å ta en andel av alle kjøp som gjøres i for eksempel Fortnite.

Konflikten har versert siden 2020, men etter at det nye EU-lovverket Digital Markets Act (DMA) har trådt i kraft, er det blitt bevegelse i saken. Amerikanske Epic kunngjorde onsdag at de lanserte sin egen tjeneste, Epic games store, via det svenskregistrerte selskapet Epic Games Sweden AB – altså innenfor EU.

Apple svarte med å inndra utviklerlisensen til Epic Games Sweden AB. Fredag kom imidlertid meldingen om at selskapet har snudd.

EUs industrisjef Thierry Breton sier reguleringsmyndighetene har advart Apple mot å forsøke å hindre at Epic vender tilbake.

– Jeg noterer med tilfredsstillelse at Apple har besluttet å gjøre om sin beslutning om å stenge Epic ute etter at vi tok kontakt med dem. DMA gir svært konkrete resultater på dag to, uttaler han i en melding på X/Twitter.

Epic Games gleder seg over utviklingen, og skriver følgende i en pressemelding :

– Vi jobber videre som planlagt for å lansere Epic Games Store og få Fortnite tilbake på iOS i Europa. Fremad!