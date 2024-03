Det skriver Kongehuset i en oppdatering lørdag.

– Pacemakeren ble implantert på grunn av lav hjertefrekvens. Beslutningen ble tatt i dag tidlig, og inngrepet var vellykket. Kongen har det etter forholdene bra, men trenger fortsatt ro. Inngrepet vil gjøre hjemreisen tryggere, sier kongens livlege Bjørn Bendz.

Den medisinske hjemtransporten vil trolig finne sted i løpet av et par dager, skriver kongehuset.

Tidligere har det vært opplyst at kongen var innlagt med en infeksjon.

– Ikke i seg selv en belastning for kroppen

En pacemaker brukes når hjertet slår for langsomt. Den sender små strømstøt til hjertet og får det til å slå. Pacemakeren overvåker hjertet hele tiden, og trer bare i funksjon når det er nødvendig.

En pacemaker kan opereres inn i kroppen. Men en midlertidig pacemakerbehandling gjennomføres med impulsgeneratoren plassert utenfor pasienten, ifølge Store norske leksikon. Via en blodåre legges en ledning til hjertet som blir koblet til pacemakerapparatet utenfor kroppen. Ved langsom puls, vil apparatet gi elektriske signaler som får hjertet til å slå hurtigere.

– Problemet med lav puls er at folk kan besvime eller merke svimmelhet og ustøhet, forteller professor og kardiolog Dan Atar, til Dagbladet.

Han forteller at inngrepet vanligvis tar rundt en halvtime. I seg selv er det ikke noe belastning for kroppen, tilføyer han.

Han sier at kongen er i gode hender.

– Kongens livlege har spesifikk ekspertise på dette, og er helt rett person til å vurdere behov for en pacemaker. Så det kan ikke være bedre enn det, med tanke på at det er min gode kollega Bjørn Benz, som er kardiolog selv, sier han.

– Framstår mer dramatisk

Det var tirsdag det ble kjent at kongen var innlagt på sykehus i Malaysia. Kongeparet var på en privat feriereise da kongen, som er 87 år gammel, ble syk.

De siste opplysningene er en ny vending, mener TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen

– Det gjør at det fremstår litt mer dramatisk når det må til for å få kongen hjem, men samtidig så skal man ikke overspille det helt, sier han.

Schulsrud-Hansen påpeker at det ikke er en selvfølge at det kommer kontinuerlige oppdateringer på kongens helsetilstand, men mener at det er viktig at kongehuset tilbyr informasjon.

– Det viktigste nå er at kongen kommer seg hjem. Han har rollen som nasjonens bestefar, og hvis en har besteforeldre som blir syke i utlandet, så vil man ha dem hjem raskest mulig, sier han.

Kongehuset opplyser til NTB at det ikke kan ventes noen ytterligere oppdateringer lørdag.

– Vi viser til den oppdateringen som er lagt ut, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe.