Politiet har pågrepet en mann i 30-årene for ugjerningen. Han kommer trolig til å bli avhørt søndag formiddag, opplyser operasjonsleder Roger Aaser i Sørøst politidistrikt til NTB.

Den fornærmede var ikke bevisstløs i sykebilen, opplyser han.

– Vi tror ikke at han er alvorlig skadd, sier Aaser.

Politiet ble varslet om hendelsen via Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral like over klokken 23.