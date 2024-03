Medisinsk evakueringsfly med kurs mot kongen

SAS' medisinske evakueringsfly har i natt fløyet mot Langkawi i Malaysia hvor kongen er innlagt på sykehus med en infeksjon. Flyet tok av fra Gardermoen torsdag ettermiddag og landet i Sharjah i Emiratene rundt klokken 22.30. To timer senere var det på vingene igjen med kurs mot Langkawi, ifølge overvåkingsnettsiden Flightradar24.

Kongen skal transporteres hjem til Norge med fly, men Forsvaret ønsker ikke å bekrefte om det er SAS-flyet som skal stå for pasientreisen.

Nedstenging avverget i USA

Senatet i USA stemte torsdag kveld for midlertidig finansiering av statsapparatet, og en nedstenging er dermed avverget i denne omgang.

Forslaget til midlertidig budsjettavtale ble vedtatt i Representantenes hus tidligere på dagen. Mens Republikanerne har flertall i Huset, er det demokratisk flertall i Senatet. Der krevdes det 60 stemmer for å vedta avtalen. Da alle stemmene var inne, var det 77 for og 13 imot.

Kvinne siktet for drap på eldre mann i Oslo

En eldre mann ble funnet død i en leilighet i bydel Sagene i Oslo torsdag. En person ble pågrepet og siktet for drap, og i natt ble det kjent at det er en kvinne i 40-årene som er pågrepet. Det er en relasjon mellom kvinnen og den avdøde, men det er ifølge politiet ikke snakk om et partnerdrap.

Et stikkvåpen ble benyttet, opplyste krimleder Thomas Pedersen Enger i Oslo politidistrikt til NTB torsdag kveld.

Oljefondet utestenger selskaper

Oljefondet utestenger tre selskaper på grunn av gruvedrift i det siste leveområdet til en rødlistet orangutang. Selskapene Astra International og morselskapene Jardine Matheson Holdings og Jardine Cycle & Carriage ryker nå fra porteføljen til Statens pensjonsfond utland, kjent som oljefondet. Gruvedrift på Sumatra i Indonesia er grunnen.

Terrorsak mot katalansk leder

Spanias øverste domstol overstyrer landets riksadvokat og har startet etterforskning av den katalanske separatistlederen Carles Puigdemont for terrorlovbrudd.

Puigdemont, som lever i eksil i Belgia etter et mislykket forsøk på å løsrive Catalonia fra Spania i 2017, mistenkes for å ha tilhørt ledelsen i protestgruppen Demokratisk tsunami, skriver retten i sin beslutning torsdag. Det blir også åpnet sak mot parlamentariker Rubén Wagensberg.

Én milliard lever med fedme

Verdens befolkning blir tykkere og tykkere. Fedme blant voksne har mer enn doblet seg på verdensbasis siden 1990. Blant barn og unge er forekomsten firedoblet.

En ny studie utgitt av det britiske medisinske tidsskriftet Lancet viser at over én milliard mennesker i verden i 2022 levde med fedme. Dataene viser også at 43 prosent av voksne var overvektige i 2022.