Rettssaken mot terrortiltalte Zaniar Matapour starter

Natt til lørdag 25. juni 2022 løsnet Zaniar Matapour skudd mot personer som befant seg i og utenfor baren Per på Hjørnet og det skeive utestedet London Pub på C.J. Hambros plass i Oslo sentrum. Skuddene ble avfyrt med pistol og maskinpistol.

I november i 2023 ble Matapour tiltalt for grov terrorhandling etter skytingen. Ifølge påtalemyndigheten avla Matapour troskapsed til IS før han angrep utestedene. Rettssaken går i Oslo tingrett fra 12. mars til 16. mai.

Ytterligere fire personer er siktet i saken, blant dem islamisten Arfan Bhatti.

Ghislaine Maxwells ankesak

En ankedomstol i New York starter behandlingen av anken til Ghislaine Maxwell, som er dømt til 20 års fengsel for å ha rekruttert mindreårige jenter som ble utsatt for overgrep av milliardæren Jeffrey Epstein.

Han regnes som hovedmannen bak overgrepene og festene der det ble hentet inn tenåringsjenter som så ble utnyttet seksuelt av rike og mektige menn. Epstein var selv anklaget for overgrep mot mindreårige jenter og menneskehandel, men han ble aldri stilt for retten ettersom han døde i fengsel.

Sjekkeappen Grindr saksøker norske myndigheter

Datingappen Grindr har tatt ut søksmål om gyldigheten av Personvernnemdas vedtak om et overtredelsesgebyr på 65 millioner kroner.

Vedtaket slo fast at Grindr ikke hadde gyldige samtykker til utlevering av personvernopplysninger til annonseselskap for atferdsbasert markedsføring. Personvernnemda var også enig med Datatilsynet i at opplysninger om at noen bruker Grindr, også er en opplysning om vedkommendes seksuelle forhold eller seksuelle legning. Vedtaket gjaldt perioden fra 20. juli 2018 til 7. april 2020.

Selskapet mener imidlertid at de hadde innhentet gyldig samtykke, og at opplysninger om at noen er Grindr-bruker, ikke er opplysninger om deres seksuelle forhold eller seksuelle legning. Grindr mener videre at overtredelsesgebyret er uforholdsmessig stort.

Ankesak etter mobbing i grunnskolen

En tidligere elev saksøkte Færder kommune for at barndommen ble ødelagt av mobbing på skolen, og ble tilkjent i juli i fjor tilkjent 3,5 millioner kroner i erstatning, da saken var oppe Vestfold tingrett. i juli 2023.

Kommunen anket, og saken går i Agder lagmannsrett som skal vare til 20. mars.

Sprintfest for langrennsløperne i Bergen

Verdenscupen i langrenn har flyttet seg til fra Holmenkollen til Drammen, og det er tradisjonsrike bysprinten. Johannes Høsflot Klæbo er av flere nordmenn som stiller til start, men Pål Golberg og Heidi Weng kommer ikke til start grunnet stor belastning.

Prologene starter 11.30, før utslagsrundene starter klokken 14.