– Alle vrakdeler er viktige for oss for å finne ut av hva som har skjedd, i tillegg til det å prate med folk. Det vi kommer til å gjøre i morgen, er å lokalisere hovedvraket og deretter finne ut hvordan vi kan få hevet det, slik at vi kan få gjort nærmere undersøkelser, sier avdelingsleder Kåre Halvorsen i havarikommisjonen til TV 2 onsdag kveld.

De har allerede vært i kontakt med involverte i redningsarbeidet, helikopterselskapet og produsenten. Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, ifølge Halvorsen.

Seks personer er brakt opp fra vannet til sykehus etter ulykken. Det er ikke kjent hvordan det går med dem, men ifølge politiet er det hentet opp overlevende.