Per-Willy Amundsen bekreftet søndag at han trekker seg som leder for justiskomiteen etter at han publiserte flere kontroversielle uttalelser om «arabere», Islam og kvinner på Facebook.

– Det fremstår som en klok beslutning fra Per-Willy etter det som har blitt sagt og gjort de siste dagene. Høyre legger til grunn at Fremskrittspartiet finner en ny og egnet kandidat til å lede justiskomiteen på Stortinget, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NTB.