Et område foran London Pub, der masseskytingen fant sted 25. juni 2022, ble frest bort av dekkene på motorsykkelen, skriver Avisa Oslo. Dette skjedde i juni i fjor.

Mannen hadde ikke førerkort. 20-åringen råkjørte og filmet seg selv senere samme kveld, ifølge tiltalen.

Gata ble malt i september samme år som terrorhandlingen skjedde. Bymiljøetaten har lovet at stripene skal vedlikeholdes jevnlig.

Mannen må møte i Oslo tingrett 25. juni – nøyaktig to år etter at to ble drept og flere skadd i masseskytingen.