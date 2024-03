– Vi er kjent med at det skal være snakk om økonomisk gjeld. Dette er blant det vi ser på. Vi kartlegger avdøde og omstendighetene rundt, deriblant det økonomiske, sier politiadvokat Christine Lundstein i Innlandet politidistrikt til VG.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt konflikt rundt økonomi har vært tema i avhør.

En mann i 30-årene er siktet for å ha drept broren sin i 40-årene på en hytte i Austvatn i Nord-Odal sent torsdag kveld. Mannen i 40-årene ble erklært død da nødetatene kom til stedet.

Mannen i 30-årene ble pågrepet og siktet for drap, men løslatt lørdag etter svekket mistankegrunnlag. Han nekter straffskyld.

Lundstein forklarer at siktelsen foreløpig blir stående, men at det ikke lenger er overveiende sannsynlig at mannen i 30-årene står bak drapet på sin bror.

Ifølge VGs opplysninger var brødreparet involvert i en dramatisk voldshendelse i februar i fjor. Politiadvokaten bekrefter at voldshendelsen inngår i etterforskningen, men vil ikke si mer enn det.