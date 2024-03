6. januar ble det innført ekstraordinær båndtvang i marka i Oslo av hensyn til ville dyr. Båndtvangen ble opphevet i Østmarka i starten av mars, men videreført i Nord- og Lillomarka.

Begrunnelsen var at mye av snøen hadde smeltet i Østmarka, og at forholdene for hjorteviltet var bedre der enn i Nord- og Lillomarka.

Det er fortsatt mye snø i høytliggende deler av Nordmarka, mens mye av snøen har smeltet i lavtliggende områder.

– Det er i de lavereliggende delene de aller fleste rådyrene nå oppholder seg. Tilgangen til næring har bedret seg for disse dyrene, og de bruker mindre energi på å ta seg fram i terrenget. Redusert snømengde gjør dem også mindre sårbare for løse hunder, skriver kommunen i en pressemelding.