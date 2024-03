Også Sveits vurderer å trekke sitt kandidatur, melder NRK.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) ønsker å arrangere FIS-games hvert fjerde år, i et år der det verken er OL eller VM.

NRK har i samarbeid med YLE og SVT fått opplyst at FIS anslår at inntektene for arrangørlandet kan bli opptil 70-90 millioner euro. Det utgjør rundt én milliard med dagens kronekurs. I den summen inngår TV-rettigheter, sponsorinntekter og tilskudd fra FIS.

Problemet er at ingen samarbeidsavtaler ennå er spikret.

Skistyret sa tirsdag kveld nei til å stå som arrangør. De mener det er nødvendig med flere avklaringer.

– Ikke minst når det gjelder økonomisk risiko, vi vet for lite om det. Det er et arrangement med mange gode muligheter. Vi er positive til FIS-games, men det er nødvendig å bruke mer tid på noen viktige avklaringer, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til NRK.

I Sveits har de den samme tilnærmingen.

– Det er mange spørsmål som fortsatt er ubesvart. Vi må få mer informasjon før vi bestemmer om vi går videre. Det handler ikke bare om inntektene fra markedsrettigheter, selv om det er et viktig spørsmål. Vi gjør analysene nå. Men vi har fortsatt ikke et tydelig bilde fordi det er noe informasjon som ikke er tilgjengelig. Vi håper vi kan ta en avgjørelse de kommende dagene, sier Diego Züger, kommersiell sjef i det sveitsiske Skiforbundet.

Den endelige søknadsfristen er satt til 31. mars. Derfor måtte Norge ta avgjørelsen om de skulle arrangere eller ikke i disse dager. Det samme gjelder Sveits.