Statsforvalteren i Oslo og Vikten skriver at de tar sikte på å gjennomføre lovlighetskontrollen innen tre uker fra de mottar saken fra kommunen.

Det var opposisjonen i Drammen som la ned krav om lovlighetskontroll. Før saken sendes til Statsforvalteren for en slik kontroll, måtte kommunestyret stemme over saken på nytt. Det gjorde de tirsdag, og da ble resultatet likt som sist – 29 for og 28 mot.