Det opplyser krimleder Mona Nordby i Oslo politidistrikt til NTB. Hun vil ikke si noe om politiet har konkrete navn på mistenkte.

– Vi har etterforsket saken i hele natt, men foreløpig er ingen pågrepet. Andre detaljer kan vi ikke gå ut med nå, sier Nordby.

Politiet ble varslet om flere skudd avfyrt ved Hersleb skole på Tøyen klokken 19.53 lørdag kveld. En mann i 40-årene ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Tilstanden hans er den samme søndag morgen.

Den skadde mannen er kjent for politiet fra før. Vitner skal ha hørt tre eller fire skudd. Politiet mistenker at det dreier seg om et målrettet angrep.

– Vi vet lite om årsaken til hendelsen, men en hypotese er at det er et målrettet angrep i en bakenforliggende konflikt, så det er ingen fare for øvrig befolkning slik vi ser det nå, sier innsatsleder Tonje Brandrud.

Politiet jobber med vitneavhør, sikring av video fra stedet, samt åstedsundersøkelser.