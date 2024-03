Det kom inn over 12.237 søknader om kunstnerstipend, fra kunstnere i 23 ulike kunstnergrupper – i et aldersspenn fra tidlig 20-år til over 80.

Det er ifølge Kulturdirektoratet et rekordstort antall søknader. Selv om det vitner om høy kunstnerlig aktivitet og kvalitet, betyr det også skarp konkurranse, tøffe prioriteringer – og at mange kvalifiserte søkere fikk nei, står det i pressemeldingen.

– Å satse på kunsten er å investere i demokrati og fellesskap. Det er særlig viktig i tiden vi lever i nå. Kunstnere må sikres gode leveår til å jobbe med fri og uavhengig kunst. Det kommer hele samfunnet til gode, sier fungerende utvalgsleder Arnfinn Bjerkestrand.

Statens kunstnerstipend beskrives som et tilskudd som går direkte til enkeltkunstnere, så de kan fordype seg i kunstneriske prosjekt de selv definerer. Regjeringen styrket Statens kunstnerstipend med 20 millioner kroner i årets statsbudsjett, noe som ga 44 nye stipendhjemler til fordeling.

Blant de heldige 1003 er for eksempel filmskaperen Thea Hvistendahl, aktuell med filmen «Håndtering av udøde», som får et ettårig arbeidsstipend.

Andre navn på listen over stipendmottakere er musikerne Benedikte Maurseth, Jenny Hval, Katarina Barruk og Sarah Camille Osmundsen, som får arbeidsstipend av ulik varighet. Det gjør også forfattere som Niels Fredrik Dahl, Olaug Nilssen, Kjersti Synneva Moen og Monica Isakstuen.