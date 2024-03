Torpo har bare rundt 400 innbyggere og er et lite samfunn der alle kjenner alle. Familien på fire var godt kjent i lokalsamfunnet, og det gjør at mange opplever at dødsfallene kommer enda nærere, ifølge ordfører Solveig Vestenfor i Ål kommune.

Dødsfallene lørdag kom fullstendig overraskende på bygdesamfunnet.

– Det er mange som kjente dem. Torpo er jo et lite lokalsamfunn, og for mange gjør dette at dødsfallene kommer veldig nært. De opplever at dette vedkommer dem direkte, sier Vestenfor til NTB dagen etter at den lokale politipatruljen gjorde et grufullt funn da den tok seg inn i familiens enebolig.

To voksne og to unge voksne ble funnet døde. De er i familie. Alle de døde bodde på adressen der de ble funnet.

Politiet bekreftet søndag at de har iverksatt drapsetterforskning, og at de sannsynligvis står overfor drap og selvdrap. Det er ingen indikasjoner på at flere personer er involvert enn de fire som ble funnet døde lørdag kveld.

Ingen er så langt siktet for drapene.

Bekymringsmelding fra venn

– Det var en venn som innga bekymringsmelding til politiet fordi vedkommende hadde en avtale som en av de avdøde ikke hadde møtt opp til. Denne personen hadde heller ikke fått kontakt med noen andre i familien, sier påtaleansvarlig, politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen, til NTB.

En politipatrulje rykket i 15-tiden lørdag ettermiddag ut til boligen på bakgrunn av bekymringsmeldingen, men tok seg ikke inn i boligen etter å ha sjekket den utvendig. Først i 20-tiden oppsøkte politiet stedet på nytt og tok seg da inn i boligen.

Mathiassen sier hun ikke er kjent med noen informasjon som på forhånd kunne indikere at noe alvorlig kunne skje.

– Dette var først en ganske vanlig velferdssjekk, som politiet ofte drar ut på. Vi hadde også opplysninger om at familien kunne være andre steder. Det var først etter at vi gjorde flere undersøkelser og at timene gikk uten at vi fikk kontakt med dem, at vi dro tilbake, sier Mathiassen.

Politiet har sikret et våpen som de knytter til hendelsen, og som det blir undersøkt om kan være drapsvåpenet. De avdødes identitet blir ikke formelt bekreftet før de døde er obdusert, men alt tyder på at de er familien som er folkeregistrert på adressen.

Sinne og fortvilelse

Søndag ettermiddag var Torpo kirke åpen, og der var kriseteam, prester og kommuneledelsen til stede. 20–30 personer oppsøkte kirken i løpet av den første halvtimen den var åpen.

Ordfører Vestenfor beskriver «en stor sorgreaksjon i hele bygda», og at mange på Torpo opplever «sjokk og lammelse» etter det som har skjedd. Nå er det viktig for kommunen og andre instanser å stille opp med et tilbud til dem som trenger noen å snakke med og som trenger å få bearbeidet det som har skjedd, understreker hun.

– Noen er i sjokk og opplever stor sorg. Vi reagerer ulikt på sånne hendelser. Noen er dypt fortvilet, og noen kan også kjenne på sinne, sier prost Sveinung Hansen i Hallingdal til NTB.

Torpo kirke holdt åpent slik at de som trengte noen å snakke med og reflektere over dødsfallene, hadde et sted å være. For Hansen var det en «forferdelig trist dag» å være prost.

Avventer krimteknikerne

Ingen er så langt siktet for drap, og politiet har ikke informasjon å gå ut med nå om hendelsesforløpet eller motivasjonen bak handlingene. Mathiassen understreker at motivasjon og det å gi etterlatte svar, vil komme til å stå sentralt i etterforskningen og i vitneavhør framover.

– Vi ønsker å vente til kriminalteknikerne er ferdige med sine undersøkelser på åstedet og høre hva de kan si om disse tingene før vi går ut med noe mer om dette. Vi er dessuten ikke ferdige med vitneavhør og vil derfor ikke gå ut med informasjon som kan påvirke forklaringens deres, sier Mathiassen.

Åstedsundersøkelse vil foregå i flere dager fremover. Det vil blant annet bli foretatt datatekniske undersøkelser.

To av de døde ble hentet ut av huset søndag ettermiddag. De øvrige to blir også fraktet ut i løpet av dagen.

– Rettsmedisinerne starter med obduksjonene mandag. Det er usikkert om de rekker alle fire i løpet av mandagen, sier Mathiassen.