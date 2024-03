– Det vil gjøre det mer krevende for oss å nå utslippsbudsjettet vi har i klimasamarbeidet med EU. Det har vi til nå regnet med at vi kan, og vi vil dermed få enn større jobb med å finne andre utslippskutt som kan dekke opp for dette, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til Teknisk Ukeblad.

På klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) i 2021 ble man enige om at stater kan inkludere karbonfangst eller karbonfjerning for å oppfylle klimamålene i Parisavtalen. Norge har lagt til grunn at dette også gjelder EUs regler for nasjonale klimautslipp. EU-kommisjonen deler ikke denne forståelsen. Det er derfor Bjelland Eriksen nå har sendt dem et brev der han ber kommisjonen snu.

Det er blant annet det såkalte Langskip-prosjektet som kan bli lidende. Norge har lagt til grunn at karbonfjerning fra Langskip skal bidra til et utslippskutt på mer enn 1 million tonn fram til 2030.