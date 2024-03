– Er det noe vi trenger i samfunnet vårt framover, er det dyktige og dedikerte fagarbeidere. Det er de som skal være med på å løse de store samfunnsutfordringene vi har foran oss. Derfor har vi jobbet mye med å få flere til å søke yrkesfag, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding.

Antallet søkere til yrkesfag har økt med 1,4 prosentpoeng fra 2023 til 2024, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

Økningen er størst i Møre og Romsdal, med 6,4 prosentpoeng flere søker i år enn i fjor, men det er Finnmark som har den høyeste andelen yrkesfagsøkere.

Der har 71 prosent av søkerne til første året på videregående skole yrkesfag på topp.

– Veldig godt nytt

Med unntak av Akershus og Oslo har alle fylkene over 50 prosent søkere til yrkesfag. Oslo har den laveste andelen, med 27 prosent, men dette er også en økning fra i fjor.

Tidligere kunnskapsminister og nåværende arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) skriver i en epost til NTB at dette er veldig godt nytt.

– For mange unge står i dag utenfor arbeidslivet. Det skyldes blant annet at flere mangler kompetansen og kvalifikasjonene som kreves. Derfor er det bra at flere unge velger seg utdanning som gir dem kompetanse arbeidsgiverne vil ha behov for, skriver Brenna.

Flere søker teknologifag

Etter flere år med nedgang, øker nå andelen som søker helse- og oppvekstfag. 12 prosent av alle søkere har dette som sitt førstevalg, mens det nest største yrkesfaglige studieprogrammet er teknologi og industrifag, som har 11 prosent av alle søkerne.

Bygg- og anleggsteknikk, naturbruk og informasjonsteknologi og medieproduksjon er de eneste yrkesfaglige utdanningsprogrammene hvor andelen søkere er litt lavere enn i fjor.