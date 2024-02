– Når det er en bekymring for at det kan være hull i systemet som gjør at man ikke fanger opp barn på en god nok måte, er det min plikt som ombudskvinne å ta det opp. Om det gjelder ett eller hundre barn, spiller ingen rolle. Ingen barn skal utsettes for sånt i Norge, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) til NTB.

Hun er redd for at barn blir utsatt for vold og overgrep i sitt nye hjem etter at de er blitt gjenforent med familiemedlemmer i Norge. For i dag er det ingen ordning på plass som gjør at kommunen varsles når et barn kommer til Norge for å bli gjenforent med et familiemedlem.

Dermed kan det være barna ikke får hjelpen de har rett til av helsevesenet, barnevernet eller andre kommunale tjenester.

Problemet er kommet på dagsordenen etter barnevernssaken i Bergen, der en mann er tiltalt for grov mishandling av sin 7 år gamle sønn. Mishandlingen startet ifølge politiet kort tid etter at han kom til Norge. Det var faren selv som tok kontakt med barnevernet, men det tok likevel uker før gutten ble berget.

Ingen varsling

Statsforvalteren i Vestland er blant dem som har påpekt hullet i systemet: I dag varsler ikke Utlendingsdirektoratet kommunen eller andre offentlige tjenester om at de har godkjent familiegjenforening for barn.

I oktober 2022 skrev justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i et svar til Stortinget at regjeringen arbeidet med å undersøke om det bør innføres en form for varslingsordning.

Over et år senere er det fortsatt ikke på plass noen ordning og Hjemdal skrev på nytt til Mehl for å vite status. I sitt siste svar viser Mehl til Opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn , som nå ligger til behandling i Stortinget. Her heter det – nok en gang – at regjeringen vil vurdere å etablere en varslingsordning. Den skal gjelde alle som kommer gjennom familieinnvandring, ikke bare barn, påpeker hun.

– Det er bra det er kommet en ny opptrappingsplan mot vold og overgrep. Men jeg er bekymret for at det drar fryktelig ut i tid, sier Hjemdal. Hun påpeker at planen først skal behandles i Stortinget, før tiltakene skal implementeres i ulike etater.

– Lite omfang

Hun reagerer også på at Mehl skriver at «omfanget av barn som går «under radaren» etter ankomst i Norge, trolig er svært lite.»

– Det er ikke godt nok. Ingen barn skal utsettes for noe sånt som dette, Hjemdal.

NTB har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om kommentar. Departementet viser til Mehls svar til Stortinget om at spørsmålet skal vurderes i forbindelse med opptrappingsplanen.