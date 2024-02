Målet med sonen er å skape en attraktiv region for beboende og næringsdrivende. Nå kan det se ut som at tiltakene har hatt effekt.

NRK skriver et folketallet øker i 18 av 25 tiltakskommuner. Kommunene ligger i Finnmark og Nord-Troms. Økningen er i stor grad drevet av flyktninger, spesielt ukrainske, men tallene viser også en økning om man fjerner antall flyktninger i 11 av de 25 kommunene.

– Vi er jo glad for alle innbyggerne som kommer, og alle er like viktig for oss, forteller fylkesordfører i Troms, Kristina Torbergsen (Ap), til rikskringkasteren.

Tallene fra 2023 viser en total økning i hele tiltakssonen på 1064 personer, 1017 av disse var flyktninger.