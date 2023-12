– Det som skjedde i tingretten, handlet nok om en kroppslig reaksjon på dommen. Jeg tror ikke han tenkte at det var mulig at han kunne bli dømt. Han hadde rett og slett ikke tatt det innover seg, sier advokat Stian Bråstein til NTB.

Han er forsvarer for Johny Vassbakk (53) som 6. februar i år ble dømt i Haugaland og Sunnhordland tingrett til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs natt til 6. mai i 1995.

Vassbakk har helt siden han ble pågrepet 1. september 2021 nektet for å ha noe med drapet på den 17 år gamle jenta å gjøre.

Da han var til stede under domsavsigelsen i Haugaland og Sunnhordland tingrett, besvimte han etter at dommeren hadde slått fast at han var dømt til 17 års fengsel.

Vassbakk kom til seg selv etter kort tid, men ble kjørt tilbake til Åna fengsel etter å ha blitt sjekket av helsepersonell og var ikke til stede under resten av domsopplesningen. Dagen etter ble det klart at han anket til lagmannsretten, etter at han hadde fått dommen opplest i fengselet.

Får resultatet etter to timer

Ankesaken gikk i Gulating lagmannsrett i Stavanger fra 5. september til 24. oktober.

Tirsdag kommer dommen der fagdommerne Jarle Golten Smørdal og Arild Oma sammen med meddommerne har tatt stilling til hvorvidt Vassbakk skal dømmes i nok en instans.

Det er varslet at opplesningen av dommen vil ta rundt to timer. I motsetning til domsavsigelsen i tingretten, vil slutningen der det blir slått fast om Vassbakk blir kjent skyldig og hvilken straff han eventuelt får, bli lest opp til slutt.

– Jeg tror ikke det spiller noen rolle at slutningen kommer til slutt, sier Bråstein.

– Å stå i den situasjonen kommer til å føre til spenning og være en belastning uansett, så får vi prøve å håndtere det på best mulig måte, sier han.

– Birgitte ble utsatt for massiv vold

I tingretten fikk aktoratet medhold i at Vassbakk skulle dømmes til 17 års fengsel for drapet på Tengs.

I lagmannsretten ba aktoratet om at han dømmes til samme fengselsstraff.

– Birgitte ble utsatt for massiv vold over noe tid. Hun må ha opplevd smerte og redsel. Tiltalte kunne ha stoppet. Det var et seksuelt overgrep som det ikke er fastslått om skjedde før eller etter at hun var død. Påtalemyndigheten mener drapet var seksuelt motivert, sa statsadvokat Nina Grande under sin sluttprosedyre 23. oktober i ankesaken I Gulating lagmannsrett.

Påtalemyndigheten har kun ett bevis som kan knytte Vassbakk til Tengs – en del av DNA-et hans i en blodflekk på strømpebuksa som Tengs hadde på seg da hun ble drept på en avsidesliggende grusvei på Karmøy.

Forsvarerne til Vassbakk mener at det ikke kan fastslås med sikkerhet at genmaterialet stammer fra 53-åringen, eller hvordan det har kommet på strømpebuksa.

– DNA må aldri være det eneste beviset. Alle de sakkyndige i saken vår har vært helt klare på det. Det er viktig, fordi funn av DNA sier ingen ting om når materialet ble avsatt og hvordan det ble avsatt, sa Stian Bråstein i sin avsluttende prosedyre i lagmannsretten.

Forsvarerne og Vassbakk selv har blant annet pekt på at DNA-et kan ha blitt avsatt på en annen måte, for eksempel gjennom forurensing, et tilfeldig møte eller via en tredjeperson.

Spent på dommen

– Vassbakk er spent på dommen, og han ser fram til å få høre lagmannsrettens vurderinger av saken, sier Bråstein til NTB.

Han sier at de to årene som nå har gått siden Vassbakk ble pågrepet for drapet høsten 2021, har vært tunge for ham.

– Han er svært uenig i tingrettens dom og i resultatet. Sånn sett ønsket han ankeforhandlingen, men det er ingen tvil om at han står i en svært belastende situasjon i livet, sier advokaten.