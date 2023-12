– Alle som er opptatt av bistand, utvikling og solidaritet, er nødt til å legge presset der det hører hjemme, og det er på regjeringen, sier SV-leder Kirsti Bergstø til Vårt Land.

Søndag kom regjeringspartiene til enighet med SV om statsbudsjettet for 2024. Budsjettavtalen viser at det mangler over to milliarder kroner for å oppnå regjeringens mål om at en prosent av brutto nasjonalinntekt skal gå til bistand.

Bergstø peker på at SV i forhandlingene om Nansen-programmet fikk på plass en mekanisme som gjør at oljepenger som brukes på bistand i andre land, ikke påvirker økonomien i Norge negativt.

– Når vi har denne mekanismen på plass, forventer vi at regjeringen også bruker den, sier Bergstø til avisen.

– Enormt skuffende

Selv om Bergstø peker på at ansvaret for at bistandsprosenten ikke nås ligger hos regjeringspartiene, er flere aktører kritiske til at SV ikke har prioritert dette høyere i forhandlingene.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, omtaler avtalen som dypt skuffende og uforståelig.

– Verden er i en ekstraordinær situasjon, med krig og konflikt, en global matkrise og en klimakrise som krever umiddelbar handling. Samtidig har Norge enorme ekstra inntekter og et unikt finansielt handlingsrom. I en slik situasjon burde Norge gi betydelig mer i utviklingsbistand enn en prosent, framfor å redusere ambisjonene, sier Høybråten i en pressemelding.

Også Redd Barn stiller seg kritisk til budsjettavtalen.

– Den ekstreme fattigdommen øker, og stadig flere barn i verden trenger hjelp. Derfor er det enormt skuffende og helt uforståelig at særlig regjeringen, og heller ikke SV, vil bruke mer av vår overflod til å hjelpe mennesker i nød i en tid hvor krisene i verden står i kø, sier generalsekretær Birgitte Lange i en pressemelding.

Reagerer på tidspunktet

I tillegg til bistandsorganisasjonene stiller flere opposisjonspartier seg også kritisk til enigheten mellom SV og regjeringspartiene. KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad peker på at budsjettet vil bety mindre skolegang, helsehjelp og jobbskaping.

– Det er første gang på mange år det viktige målet om en prosent ikke nås. Selv med Frp i regjering ble dette nådd. At det skulle skje i en situasjon der verdens fattige har fått det mer krevende, gjør det enda mer alvorlig, sier Ropstad.

Venstres finanspolitiske talsperson og nestleder Sveinung Rotevatn synes også tidspunktet for å velge å vike fra bistandsprosenten er «svært spesielt».

– Det er vel å bra å styrke velferdsordninger for folk i Norge, men jeg synes faktisk et så rikt land som vårt skal ta seg råd til å gi en prosent i bistand. Det gjorde vi i alle årene med borgerlige budsjetter, sier Rotevatn i en pressemelding.