IAEA-sjef Rafael Grossi sa onsdag at eksperter fra IAEA har sagt at de hørte eksplosjoner nær atomkraftverket Khmelnytskyj i en 20 minutter lang periode tirsdag kveld.

– Mye av verdens oppmerksomhet er, med rette, rettet mot den svært reelle faren ved Zaporizjzja-atomkraftverket. Men hendelsene tirsdag kveld er en påminnelse om at vi ikke må glemme de andre atomkraftverkene i Ukraina, som også potensielt er utsatt for raketter og andre angrep, sier Grossi.

– Alle Ukrainas atomanlegg er fortsatt sårbare, enten direkte ved at de kan bli truffet av en rakett, eller indirekte hvis deres eksterne strømtilførsel blir brutt. Atomsikkerheten og sikkerhetssituasjonen i hele Ukraina er fortsatt utrygg, sier Grossi videre.

Han opplyser også at IAEA-personell som er utplassert på Zaporizjzja-atomkraftverket sør i Ukraina, meldte at flyalarmen der ble utløst over en ti minutter lang periode, men at de ikke hørte noe nedslag. Det var heller ingen skader på anleggsområdet, uttaler han.

IAEA-observatører er utstasjonert for å overvåke situasjonen på Zaporizjzja-anlegget, det største i Europa, som ble inntatt av russiske styrker i mars 2022. Reaktorene har vært nedstengt siden september i fjor.