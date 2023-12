– Hver eneste dag ble 32 personer i snitt anmeldt for ruskjøring i Norge i fjor. Jeg fatter ikke at folk tør å kjøre hvis de ikke vet at de er edru. Du setter eget og andres liv i fare, sier Roger-Ytre Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring, i en pressemelding.

Forsikringsselskapet har gjennomført en undersøkelse, der 21 prosent svarer at de har kjørt bil uten at de var sikre på at de var edru fra kvelden før. Totalt ble 11.651 personer anmeldt for ruskjøring i 2022.

Daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i Trafikksikkerhetsforeningen kommer med en klar oppfordring til de som har tenkt seg ut på veien dagen etter de har drukket.

– Mange tenker at så lenge de har fått åtte timer på øyet går det fint å kjøre bil etterpå. Det stemmer ikke. En tommelfingerregel er at du skal vente minst 12 timer fra du drakk den siste alkoholenheten til du kjører, sier han.