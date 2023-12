Rapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) er utført på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening og finansiert av DAM-stiftelsen.

Den har hatt som mål å undersøke hvordan asylsøkeres økonomi påvirker deres tilgang på helsetjenester. Rapporten identifiserte tre typer problemer, forklarer avdelingsdirektør Thor Indseth ved FHI.

– Den økonomiske støtten asylsøkere får, er i utgangspunktet lav, omtrent halvparten av hva vanlige sosialhjelpsmottakere får på Nav. For det andre er informasjonen de får om kostnader og hvordan disse kan dekkes, ofte mangelfull eller vanskelig å forstå, slik at asylsøkerne ikke får benyttet de økonomiske rettighetene de har. Det tredje problemet er at mange asylsøkere ikke har bankkonto. Dermed får de ikke gjort opp for seg på stedet, og det påløper nye ekstra kostnader, sier Indseth.

Han peker på at de mest dramatiske konsekvensene av dette var tannhelse. Der var problemene langvarige, med manglende eller mangelfull behandling.

50 personer innen helsevesenet som har arbeidet med asylsøkere, deltok i innsamling av data til rapporten. I tillegg ble det gjort dybdeintervjuer av 19 asylsøkere. Indseth understreker at informantene som inngikk i prosjektet, hadde utdanning som generelt var høyere enn det som er vanlig for innvandrere i Norge med fluktbakgrunn.

– Det er derfor rimelig å anta at andre, mindre ressurssterke asylsøkere, opplever større problemer, sier han.