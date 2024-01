- Vi hører trusler fra Kreml nesten hver eneste dag, nå nylig mot våre venner i de baltiske landene, sier Pistorius i en artikkel i Tagesspiegel fredag.

- Det må være klart for alle at om Putin vinner denne krigen og okkuperer Ukraina, vil selvfølgelig faren øke for alle i alliansen.

I lys av den den potensielle trusselsituasjonen blir det ifølge Pistorius nødvendig å ruste opp det tyske forsvaret, og også nødvendig å gjøre forsvarsindustrien mer effektiv.