Landsstyremøte i Arbeiderpartiet

I dag åpner Arbeiderpartiet sitt landsstyremøte. Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre innleder landsstyremøtet klokken 12.10, ti minutter etter at arrangementet offisielt har åpnet. Landsstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene, og har ansvaret for at partiets virksomhet blir drevet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak.

Partene i byggfagene møter til mekling

Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling med oppstart klokken 10. Meklingen omfatter Fellesforbundet (LO) og Byggenæringens Landsforening (NHO) og gjelder fellesoverenskomsten for byggfag. Dersom ikke partene kommer til enighet innen fristen – som er midnatt natt til onsdag – er det varslet plassfratredelse for 16.700 medlemmer.

SAS med passasjertall

SAS legger fram sine passasjertall for mars. I februar reiste totalt 1,7 millioner mennesker med SAS, en økning på 8 prosent fra samme periode i fjor.

Dom i sak om drap på gjengleders mor i Sverige

Uppsala tingrett kommer i dag med dom i saken om drapet på moren til en høytstående gjengleder i Uppsala i september i fjor. Drapet utløste en voldsspiral med en rekke hevnangrep som varte hele høsten. En 15 år gammel gutt er blant de fem tiltalte. Han er sammen med en 20-åring tiltalt for å ha utført selve drapet. Gjenglederens mor, en kvinne i 60-årene, ble skutt og drept i hjemmet sitt natt til 7. september 2023.

Verdenspremiere på film om Amy Winehouse

I London er det i dag verdenspremiere på filmen «Back to Black», en biografisk dramafilm basert på livet til den britiske artisten Amy Winehouse. Filmen skal ifølge Variety gi et aldri tidligere sett innblikk i Amy Winehouses liv og start på karrieren. Filmen skildrer hvordan Winehouse startet som jazzsanger i London, gikk videre til Grammy-seire – og det harde livet med dop og alkohol. Amy Winehouse døde av alkoholforgiftning i 2011, 27 år gammel. Det er skuespiller Marisa Abela som har rollen som musikkikonet.

Total solformørkelse i Nord-Amerika

I dag skal det bli total solformørkelse i Nord-Amerika. Det skjer når månen kommer mellom jorda og sola – og skaper helt eller delvis skygge for sola. Skyggen vil bevege seg fra vest til øst, og forårsake total solformørkelse langs en linje fra Mexico, over USA og til Newfoundland. Anslagsvis 31,5 millioner mennesker bor innenfor den omtrent 185 kilometer brede stripa der månen i noen minutter totalt vil dekke for sola. Det er ifølge ABC News 20 år til neste gang amerikanerne vil kunne oppleve noe lignende.

NM-semifinale i ishockey

I Stavanger spilles den femte NM-semifinalen i ishockey mellom Stavanger Oilers og Vålerenga. Kampen starter klokken 19. Det står 2-2 i kamper før kveldens oppgjør. Det spilles best av sju kamper i semifinalen. Laget som til slutt tar seg videre, møter Storhamar i finalen.