Arbeidstakerorganisasjonen har varslet at den tar ut 1064 arbeidstakere i første del av en eventuell streik.

Parat har så langt ikke varslet et nytt uttak, men har opplyst at det kan komme når som helst, og at det vil bli gitt med fire dagers varsel.

I tillegg til reallønnsøkning har Parat i likhet med Fellesforbundet krevd penger til etter- og videreutdanning av de ansatte.

Fellesforbundet kom søndag kveld til enighet med Norsk Industri i meklingen for sine medlemmer.