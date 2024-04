EØS-oppslutningen er den største som er målt siden april i fjor. 37 prosent er helt enig i at Norge fortsatt bør delta i EØS-samarbeidet, mens 26 prosent er delvis enig.

17 prosent er helt eller delvis enig i at Norge bør ut av EØS. Like mange har ikke har tatt stilling til saken.

Målingen blir offentliggjort i forkant av at den mye omtalte EØS-utredningen skal legges fram torsdag.

– Feilspor

Målingen, som er basert på svarene til et landsrepresentativt utvalg på 1071 personer, viser også at flere menn enn kvinner er positive til EØS.

NHO-direktør Ole Erik Almlid mener undersøkelsen viser at alt snakk om alternativer til EØS-avtalen er et feilspor.

– EØS-avtalen betyr forutsigbarhet og muligheter for norske bedrifter, noe som igjen sikrer arbeidsplasser og verdiskapning i bygd og by, sier han til NTB.

Både Senterpartiet, SV og Rødt vil ha Norge ut av EØS og erstatte avtalen med en bred handels- og samarbeidsavtale.

EØS-avtalen gir kort fortalt Norge full adgang til EUs indre marked, mot at Norge godtar EUs lover og regler på områdene som avtalen omfatter.

– Til tross for at EØS-avtalen aldri har vært viktigere, har den heller aldri vært mer utilstrekkelig. Prisen for norsk utenforskap øker. Derfor er det kritisk å sikre et tettest mulig samarbeid med EU, også på områder som ikke er dekket av EØS, sier Almlid.

Færre vil si nei til EU

Ipsos-målingen viser også at andelen som ville stemt nei i en folkeavstemning om norsk EU-medlemskap, har falt med 3 prosentpoeng siden januar i år, fra 48 til 45 prosent.

Samtidig har andelen som ville stemt ja til EU, stått stille på 34 prosent.

Det er dermed blitt flere som er usikre. Andelen som svarer «vet ikke», har økt fra 18 til 21 prosent.

Ipsos har siden 2018 gjennomført månedlige meningsmålinger for NHO.