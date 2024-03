– Både politiet og jeg – på vegne av de pårørende – har på det sterkeste anmodet mediene om ikke å offentliggjøre navn og bilde på siktede av flere årsaker, skriver Hartz i en pressemelding langfredag.

Det er flere medier som ikke har valgt å følge denne anmodningen. VG skriver at Dagbladet var først til å publisere navn og bilde av siktede, og at pressemeldingen retter særlig sterk kritikk mot dem. Også TV 2 har valgt å publisere både navn og bilde, mens lokalavisa Hallingdølen har identifisert mannen med navn.

– Vi har forståelse for at dette oppleves som belastende for de pårørende i denne saken. Men offentlighetens informasjonsbehov rundt hvem som begår de mest alvorlige kriminelle handlingene i samfunnet vårt, veier tyngre enn det. Derfor har vi valgt å gå ut med hvem som er siktet i denne saken, altså hvem politiet mener har begått et trippeldrap, skriver nyhetsredaktør Mads Andersen i Dagbladet til VG.

NTB er av mediene som har valgt å ikke offentliggjøre navn eller bilde av den siktede på nåværende tidspunkt.

Det var Ingunn Slaatten (53), Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) som ble skutt og drept på Torpo i Ål i Hallingdal forrige lørdag kveld. Også faren til de drepte ble funnet død i boligen. Politiet mener at han skal ha drept de tre andre mens de sov, før han tok sitt eget liv.