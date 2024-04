Organisasjonen offentliggjorde onsdag et kapittel fra en større rapport som skal presenteres neste uke. Vekstprognosen befinner seg i dette kapittelet.

Den globale veksten har avtatt etter finanskrisen som rammet verden i 2008. 2,8 prosent vil være betydelig lavere enn det historiske gjennomsnittet i et lengre perspektiv. Det er også lavere enn IMFs tilsvarende prognose for et år siden.

IMF mener veksten vil bli høyere om det satses hardt på produktivitetsvekst og ny teknologi, som kunstig intelligens (KI). Samtidig påpeker IMF at det er en risiko for at KI vil erstatte mennesker i visse bransjer.

Pengefondet mener også at styrket konkurranse, frihandel og fleksibilitet på arbeidsmarkedet kan løfte veksten i verdens bruttonasjonalprodukt (BNP).