– Vi bekrefter at Jonas ble skutt, og vi går ut ifra at det var med ett av de våpnene som dommen omhandler, sier politiadvokat Odd Skei Kostveit til kanalen.

Han viser da til fredagens dom mot en kvinne i 20-årene som innrømmer at hun solgte to våpen til en av mennene som er siktet for drapet på Henriksen.

Flere medier har tidligere erfart at 30-åringen ble skutt og drept.

– Føler meg dum og naiv

I Hokksund tingrett sa kvinnen at hun hadde solgt våpnene til en av mennene som er siktet, skriver VG. Ifølge dommen solgte hun våpnene for 15.000 kroner.

– Jeg føler meg nå naiv og dum som følte at han sto meg nær. Jeg kunne ikke i min villeste fantasi forestille meg at en av mine nærmeste venner den gang skulle bli innblandet i noe sånt, sier kvinnen til VG.

Hun ble pågrepet i midten av oktober og er altså nå dømt til betinget fengsel i 30 dager for brudd på våpenloven.

Kvinnen får også en bot på 10.000 kroner, samt inndragelse av 15.000 kroner – summen hun solgte våpnene for.

– Fant sted i en pressende situasjon

Retten mener det er flere formildende årsaker til at kvinnen bør få betinget fengsel og en ubetinget bot.

– Foruten at siktede har erkjent straffskyld for forholdet, viser retten til at salget fant sted i det siktede oppfattet som en pressende situasjon, og at saken tydelig har vært en betydelig belastning for henne, står det i dommen.

Saken mot kvinnen ble ført som en såkalt tilståelsessak, siden hun på forhånd hadde varslet at hun vil legge alle kortene på bordet, derav den raske dommen.

Jobber med å finne selve drapsmannen

Kostveit i politiet bekrefter at de ser de to våpnene i sammenheng med drapssaken, og at kvinnen har vært interessant i etterforskningen. Han vil imidlertid ikke si om de har beslaglagt ett av dem eller hvilket det var.

Politiadvokaten sier det fortsatt gjenstår en del etterforskning.

– Det vi nå jobber med, er hvem som utførte selve drapet. Det er hovedspørsmålet og hovedoppgaven vår. Så er det fremdeles å avklare hvem av dem som ikke utførte selve drapet som eventuelt kan ha medvirket – og til hva, sier Kostveit til NRK.

Fem menn nekter straffskyld

Jonas Aarseth Henriksen blir funnet skutt og drept ved en hytte i Nes i Ringerike 17. august i år.

Politiet har opplyst at 30-åringen hadde status som fornærmet i flere saker som har vært eller er under etterforskning.

I alt er fem menn pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap – en 28-åring, en 30-åring, to 32-åringer og en 35-åring. Alle fem nekter straffskyld.