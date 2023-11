– Vi har ikke konkludert i saken, sier politiadvokat Marie Lygre i Troms politidistrikt til Nordlys.

På spørsmål fra avisen om hvorfor de ikke har konkludert, svarer Lygre:

– Fordi vi har andre, viktigere saker, vi prioriterer.

Det var i slutten av september at en hest ble skutt og drept av en mann som var på elgjakt. Han etterforskes nå for brudd på viltloven.

Hesten som ble skutt beskrives som brun, men lysere enn en elg. Den ble skutt i utmark, etter at den hadde brutt seg ut av innhegningen.

NRK skrev i oktober at mannen har sagt i avhør at han var helt sikker på at det han skjøt var en elg.