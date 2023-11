– Vi jobber for å etterlyse ham internasjonalt. Det er på plass ganske raskt, om noen dager, sier statsadvokat Alvar Randa til VG.

Tirsdag skulle Abida Raja møte sin eksmann i Oslo tingrett, der han er tiltalt for vold, seksuelle overgrep og trusler. Fredag ettermiddag fikk Raja vite at rettssaken er utsatt på ubestemt tid fordi eksmannen tilsynelatende er forsvunnet.

Påtalemyndigheten vet ikke hvor han er, og har ikke fått stevnet ham for retten eller forkynt tiltalen. Ifølge Folkeregisteret har han meldt flytting ut av landet tidligere i år.

Eksmannen har hele veien hevdet at han er uskyldig, og hans advokat Javeed Hussain Shah sa i august til VG at saken er belastende for mannen.