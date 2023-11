Data fra S&Ps innkjøpssjefindeks (PMI) forbedret seg til 47,1 fra 46,5 i oktober, men tallet antyder en fortsatt risiko for resesjon i årets siste måneder. Et resultat under 50 indikerer nedgang.

– Eurosonens økonomi sitter fast i gjørma. I løpet av de siste fire til fem månedene har produksjons- og tjenestesektorene begge opplevd en relativt konstant nedgang, sier Cyrus de la Rubia i Hamburg Commercial Bank, som jobber med S&P Global.

Indeksen i november peker ikke i retning av at bruttonasjonalproduktet i eurosonen vil vokse i fjerde kvartal, men nedgangen ser ikke ut til å bli større, sier S&P i en kommentar.