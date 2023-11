Vestfold interkommunale brannvesen skriver på X/Twitter at de i 11-tiden fikk melding fra en kvinne på Nykirke i Horten som luftet hunden sin.

Hun fortalte at hunden hadde reagert på noe, som viste seg å være en katt som satt fanget under et ristlokk på en kum.

– Pusen satt på en rørstuss oppunder risten. Den må ha kommet inn i kummen via en stikkledning, sier brannkonstabel Martin Paulsen.

Han forteller at brannvesenet måtte hakke både jord og is før de fikk brekt opp risten og dermed fikk løs katten.

Katten var både våt og kald, og en nabo kom til med håndklær.

Det er ikke kjent hvem som eier katten, men naboen tar vare på den inntil eieren melder seg.