De ber om hastemøte med regjeringen, skriver Teknisk Ukeblad.

Kostnaden er beregnet ut fra et årlig tap på 460 millioner kroner fram til 2028. Det baseres på at Flytoget går med overskudd, mens det offentlige betaler en viss del av billetten for dem som reiser med Vy gjennom subsidier.

Flytoget mener også beslutningen om å gi Vy ansvaret for all togtrafikk på Østlandet – også strekningen Flytoget betjener – bygger på utdatert data om kapasitetsproblemer.

– En av de største suksessene i norsk jernbanehistorie og kundenes soleklare favoritt står nå i fare for å bli nedlagt basert på utdaterte tall og analyser, sier administrerende direktør Ståle Nistov i Flytoget.

Ifølge rapporten blir det også langt flere biler på veiene ved en slik omlegging.