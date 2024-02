Det viser trafikantbarometeret fra Naf for 2023.

– Jeg synes jo det er fantastisk at vi har klart det, og at vi har satt i gang en rekke insentiver for økt elbilbruk, sier Byråd for Byutvikling Christine Kahrs i Bergen kommune til P4.

Bergen troner på toppen med flest brukere av elbil, etterfulgt av Stavanger som har en prosentandel på 31 og Oslo ligger på tredje plass, hvor 27 prosent av bilistene enten eier eller disponerer elbil.

Billigere bompasseringer for elbilister er en av årsakene til at mange har elbil.