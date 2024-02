Kioskran i Oslo

En kiosk på Bislett ble ranet i natt av en person med det som så ut som et skytevåpen. Personen fikk med seg sigaretter.

Oslo-politiet varsler at gjerningspersonen var maskert, men at de har en beskrivelse å gå etter. I tillegg til den ansatte var det en kunde i kiosken som er vitne.

– Det er naturligvis noe vi tar på alvor, og vi har satt inn store styrker i søket etter gjerningspersonen, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo-politiet til NTB.

Zelenskyj takker for etterlengtet EU-hjelp

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker EU etter at medlemslandene endelig har godkjent en hjelpepakke verdt 50 milliarder euro.

– I dag har EU tatt en etterlengtet beslutning. Dette er et tydelig signal til Moskva om at Europa vil holde ut og at Europa ikke vil la seg knekke, sier Zelenskyj i sin daglige kveldstale torsdag.

40 års fengsel for Wikileaks-lekkasje

En tidligere programmerer i CIA er dømt til 40 års fengsel for å ha delt den amerikanske etterretningsorganisasjonens hackerverktøy med Wikileaks, som igjen la det hemmeligstemplede materialet ut på nettet.

35 år gamle Joshua Schulte ble i 2022 funnet skyldig i spionasje i det CIA omtalte som «et digitalt Pearl Harbor», det største datainnbruddet i byråets historie.

To franskmenn drept i Ukraina

To franske borgere ble drept og tre andre utlendinger såret i et russisk angrep nær Kherson sør i Ukraina, opplyser guvernøren i regionen.

– Utenlandske frivillige ble drept og såret som følge av fiendens angrep mot Beryslav, skriver guvernør Oleksandr Prokudin på Telegram. Han sier ikke hva slags oppgaver de frivillige utførte, men beskriver dem med et ukrainsk ord som ofte brukes om ansatte i humanitære organisasjoner.

Hovland avsluttet sterkt og fikk godkjent åpning

Golfstjernen Viktor Hovland gikk første runde av PGA-turneringen i Pebble Beach på tre slag under par etter å ha avsluttet med to birdier. Han er på delt 14.-plass.

Hovland startet turneringen på Spyglass Hill-banen. Fredag skal nordmannen spille annen runde på Pebble Beach-banen.

Etter første dag har Hovland seks slag opp til Thomas Detry som leder, men bare fire slag opp til tredjeplassen.