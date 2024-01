Det opplyser de i en pressemelding.

– Etter oppgradert farevarsel for ekstremværet Ingunn kommer alle de offentlige videregående skolene i Nordland til å ha digital undervisning torsdag. Skolene vil sende ut informasjon til foresatte og elever om hvordan undervisningen skal foregå, skriver kommunen.

Fylkesdirektør Geir Hareide Hansen sier det er risikoen for innstilt skoleskyss og eventuelle skadde bygninger som kan være til fare for elever og ansatte som fører til at skolene stenges.

– Det var først snakk om å legge om til digital undervisning bare ved enkeltskoler, men etter oppjusteringen av ekstremværet tas det ingen sjanser, sier han.

­–Det er uforutsigbart hvor slikt vær vil slå hardest til, og det er viktig for oss å gi forutsigbarhet for elevene våre. Derfor velger vi å stenge skolene allerede nå, sier Hareide Hansen.