Den årlige trussel- og risikovurderingen legges fram

I dag legger Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fram sine årlige, ugraderte trussel- og risikovurderinger. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) tar imot rapportene fra de tre etatene. E-tjenesten legger fram en analysen av hva som er viktig for norsk sikkerhet og nasjonale interesser. PST vurderer blant annet risiko for terror, spionasje og trusler mot myndighetspersoner, mens NSM ser på risikoen for at samfunnet rammes av handlinger som kan skade viktige samfunnsinteresser.

Støre møter partene i arbeidslivet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møter i dag partene i arbeidslivet for å snakke om vårens lønnsoppgjør og den økonomiske situasjonen for øvrig. Støre leder møtet i regjeringens kontaktutvalg der LO, YS, Unio, Akademikerne, NHO, Virke, Spekter, KS, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukerlag og Norges Fiskarlag deltar. Et viktig mål med møtet er å legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en felles forståelse av utviklingen i norsk økonomi. Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at det både forhandles om lønn og andre rettigheter.

Naturrisikoutvalget klar med sin rapport

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) får overlevert Naturrisikoutvalgets rapport. Utvalget ble nedsatt for drøyt halvannet år siden. Det skulle se på hvordan norsk næringsliv og samfunnet som helhet påvirkes av natur som forsvinner og hvordan samfunnet kan håndtere naturrisiko på best mulig måte. Utvalget skal synliggjøre konsekvensene av å ødelegge sårbar natur, opplyste regjeringen da utvalget ble opprettet. Utvalget ledes av Aksel Mjøs, som er førsteamanuensis i finans ved Norges Handelshøyskole.

Jordans konge til Det hvite hus

USAs president Joe Biden tar imot Jordans kong Abdullah til samtaler i Det hvite hus om Gaza-krigen og konflikten mellom Israel og palestinerne. Kongen og Biden skal diskutere situasjonen og mulige løsninger for å få slutt på krigen. De skal også snakke om USAs rolle i å støtte det palestinske folket med økt humanitær hjelp og muligheten for en tostatsløsning.

UNRWA-sjefen møter EUs utviklingsministre

UNRWAs leder Philippe Lazzarini holder pressekonferanse etter et møte med EUs utviklingsministre i Brussel i dag. En rekke land har frosset støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) etter israelske anklager mot organisasjonens ansatte. UNRWA har rundt 13.000 ansatte på Gazastripen. Israel hevder at tolv av dem på en eller annen måte var involvert i Hamas-angrepet mot det sørlige Israel 7. oktober. Blant landene som har frosset pengebidragene er blant andre EU-landene Tyskland, Frankrike, Italia, Nederland og Sverige.