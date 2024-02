Ulvejegerne erkjente de faktiske forholdene, men nektet straffskyld, skriver Østlendingen.

De er dømt for en episode under lisensjakten på ulv tirsdag 7. februar i fjor. De to jegerne sto tiltalt for brudd på dyrevelferdslovens paragraf 37, «for å ha overtrådt bestemmelsen om at dyr skal beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger».

Begge jegerne skal ha avfyrt fire skudd mot en ulvetispe, hvorav den første traff tispa i høyre bakfot. Ulven ble dermed skadeskutt.

De to jegerne er dømt fordi tingretten mener de skjøt mot ulven fra uforsvarlig langt hold.

Begge jegerne er dømt til å betale en bot på 14.000 kroner, alternativt 14 dager i fengsel.

De har enda ikke bestemt seg for om de ønsker å anke saken til lagmannsretten.