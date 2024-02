De som venter på ordinær sykehusbehandling i desember, måtte i gjennomsnitt vente 73 dager, noe som er økning på 12 dager siden regjeringen tiltrådte i 2021, ifølge tall Fremskrittspartiet har innhentet fra Helsedirektoratet.

Ventetiden gjelder for alle helseområder. Psykisk helse for voksne er verst.

– Den økte ventetiden innen psykisk helsevern er svært bekymringsfull. Konsekvensen er at psykisk syke som trenger rask hjelp, må vente altfor lenge for å få behandling. Det øker risikoen for at problemene deres blir større, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra Frp.