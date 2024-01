Svenn Are Jenssen sier til NRK at han ikke skal fortsette.

– Jeg fikk en telefon fra departementet i går kveld. Jeg ba ikke om noen begrunnelse, sier Jenssen til kanalen.

Jenssen har vært styremedlem siden 2015. Han ønsket selv å fortsette.

Kritisk til sykehusplanen

Da styret i Helse nord møttes forrige tirsdag for å behandle den omdiskuterte sykehusplanen, var Jenssen blant de mest kritiske røstene.

Han foreslo å sende deler av planen ut på høring, men at de mest omstridte forslagene skulle tas ut. Dette gjaldt kutt i akuttkirurgi og omlegging av psykisk helsevern, skriver Dagens Medisin.

Det ble ikke votert over, ettersom administrerende direktør Marit Lind endte med å trekke saken før det kom til votering.

Det skal også være klart at styremedlem Kari Jørgensen heller ikke blir med videre. Også hun var kritisk til sykehusplanen som lå på bordet. Hun har selv ønsket å tre ut.

– Jeg har meldt til departementet tidlig i høst at jeg ikke tar gjenvalg, har hun tidligere bekreftet overfor NRK.

Utsatt styreutnevnelse

Det blir det nye styret som skal ta omstruktureringsprosessen videre. Lind og ledelsen i Helse nord jobber nå med en omarbeidet plan. Når den kan ventes, har Helse nord-ledelsen hittil ikke svart på.

Det knyttes stor spenning til hvordan det nye styret vil bli. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skulle egentlig ha foretatt utnevnelsen mandag, men dette ble forskjøvet.

Nå kaller hun i stedet inn til foretaksmøtet rett etter sykehustalen, som hun skal holde i Bergen tirsdag formiddag.

Styret i Helse nord består av ti styremedlemmer – sju som er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet pluss tre representanter for de ansatte. Styremedlemmene utnevnes for to år av gangen.

De tre ansatterepresentantene kan ikke fjernes av departementet. De skal på valg til våren i sine fagforbund.