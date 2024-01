Henriksen ble utsatt for vold, trusler og hærverk. Fra mars til august leverte han inn elleve anmeldelser. Til NRK sier politiet at de mener samme mann står bak samtlige.

– Vi kan slå fast at oppdragsgiver for alle de elleve forholdene, er den samme oppdragsgiver som da det endte med at Jonas døde, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit.

Politiet sier at de også har avklart hvem som sto bak og i stor grad også hvem som utførte de enkelte skadeverkene.

I alt fem personer er siktet i saken – samtlige nekter straffskyld.