– Prisene pleier å falle i desember, men nedgangen var større enn snittet for desember de siste ti årene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Prisutviklingen var ventet å være svak i desember etter et år med kraftige rente- og prisøkninger. I tillegg ble det omsatt svært få boliger i årets siste måned.

I Oslo var nedgangen på 16 prosent sammenlignet med desember i fjor. Målt mot snittet for desember de siste fem årene, var nedgangen på 36 prosent.

Men få nyboliger til salgs, kan også ha økt etterspørselen på bruktboliger, tror økonomen. De siste tolv månedene har prisene steget med 3,2 prosent på landsbasis.

Monsvold tror imidlertid at rentetoppen er nådd og at det ligger an til lavere renter i 2024.

– Vi tror god lønnsvekst og fallende inflasjon gir en gradvis bedring i kjøpekraften i 2024. Det vil, kombinert med færre boliger til salgs, etter hvert løfte boligprisene noe, sier hun.